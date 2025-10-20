Для пролета Путина в Будапешт свое воздушное пространство готова предоставить Болгария

Глава МИД Болгарии сообщил, что пока Москва не обращалась за пролетом самолета с диктатором

Владимир Путин и Дональд Трамп во время саммита на Аляске 15 августа (Фото: EPA)

Болгария позволит самолету с Владимиром Путиным пролететь через свое воздушное пространство, чтобы облегчить проведение запланированной встречи российского диктатора и президента США Дональда Трампа в столице Венгрии Будапеште. Об этом заявил глава болгарской дипломатии Георгий Георгиев на полях встречи министров иностранных дел Европейского союза в Люксембурге, передает медиа Euractiv.

"Когда прилагаются усилия для достижения мира, и если условием для этого является проведение такой встречи, то логичнее всего, чтобы такая встреча была [организована] при посредничестве [всеми] возможными способами", – рассказал чиновник.

Георгиев добавил: "Как можно провести встречу, если один из участников не может на нее прибыть?"

Чиновник также подтвердил, что пока Москва не подавала запрос на пролет самолета Путина над территорией Болгарии.

Государство не имеет общей границы с Венгрией, но обе страны граничат с Сербией, которая имеет "прочные исторические связи с Москвой", а маршрут через Болгарию значительно сократил бы время полета российского диктатора, отмечает медиа.

Единственный другой путь, который не предусматривает пролет над воздушным пространством Евросоюза или Украины, предполагает пролет над Средиземным морем, а затем над Черногорией или Албанией, прежде чем добраться до Будапешта через Сербию.

Сейчас Болгария и Венгрия являются членами Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина за причастность к депортации украинских детей во время войны.

Однако в апреле 2025 года Венгрия объявила о своем выходе из МУС, который вступит в юридическую силу с июня следующего года.