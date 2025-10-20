Для пролета Путина в Будапешт свое воздушное пространство готова предоставить Болгария
Болгария позволит самолету с Владимиром Путиным пролететь через свое воздушное пространство, чтобы облегчить проведение запланированной встречи российского диктатора и президента США Дональда Трампа в столице Венгрии Будапеште. Об этом заявил глава болгарской дипломатии Георгий Георгиев на полях встречи министров иностранных дел Европейского союза в Люксембурге, передает медиа Euractiv.
"Когда прилагаются усилия для достижения мира, и если условием для этого является проведение такой встречи, то логичнее всего, чтобы такая встреча была [организована] при посредничестве [всеми] возможными способами", – рассказал чиновник.
Георгиев добавил: "Как можно провести встречу, если один из участников не может на нее прибыть?"
Чиновник также подтвердил, что пока Москва не подавала запрос на пролет самолета Путина над территорией Болгарии.
Государство не имеет общей границы с Венгрией, но обе страны граничат с Сербией, которая имеет "прочные исторические связи с Москвой", а маршрут через Болгарию значительно сократил бы время полета российского диктатора, отмечает медиа.
Единственный другой путь, который не предусматривает пролет над воздушным пространством Евросоюза или Украины, предполагает пролет над Средиземным морем, а затем над Черногорией или Албанией, прежде чем добраться до Будапешта через Сербию.
Сейчас Болгария и Венгрия являются членами Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина за причастность к депортации украинских детей во время войны.
Однако в апреле 2025 года Венгрия объявила о своем выходе из МУС, который вступит в юридическую силу с июня следующего года.
- Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии подтвердила, что Путин сможет посетить переговоры с Трампом: хотя активы диктатора и главы его дипломатии Лаврова были заморожены, но им не запрещали совершать поездки в ЕС. Также чиновница заявила, что каждая страна блока может принять решение об отступлении от санкций, которые запрещают пролет российских гражданских самолетов над ними.
- Между тем неназванный европейский дипломат заявил медиа RMF24, что в Польше считают маловероятным, что российский диктатор решит лететь на встречу с президентом США над их территорией.
Комментарии (0)