Евросоюз заморозил активы диктатора и главы МИД России Лаврова, но не запрещал им въезжать, заметила Хипер

Владимир Путин (Фото: БРИКС)

Российский диктатор Владимир Путин сможет посетить переговоры с президентом США Дональдом Трампом в столице Венгрии Будапеште. Это следует из заявления пресс-секретаря Европейской комиссии Анита Хипер во время брифинга.

Чиновница отметила, что Евросоюз заморозил активы Путина и главы кремлевской дипломатии Сергея Лаврова, но никогда не запрещал им совершать поездки в блок.

"На данный момент встреча [в Будапеште] не подтверждена. Мы не будем комментировать гипотетические сценарии, но если это произошло бы чисто фактически, они не подпадают под запрет на поездки как таковой", – пояснила Хипер.

Относительно того, что из-за санкций над государствами-членами ЕС запрещен пролет российских гражданских самолетов, пресс-секретарь отметила, что каждая страна блока может индивидуально принять решение об отступлении от этих ограничений.