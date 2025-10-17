Брюссель подтвердил, что Путин сможет добраться до Будапешта для встречи с Трампом
Российский диктатор Владимир Путин сможет посетить переговоры с президентом США Дональдом Трампом в столице Венгрии Будапеште. Это следует из заявления пресс-секретаря Европейской комиссии Анита Хипер во время брифинга.
Чиновница отметила, что Евросоюз заморозил активы Путина и главы кремлевской дипломатии Сергея Лаврова, но никогда не запрещал им совершать поездки в блок.
"На данный момент встреча [в Будапеште] не подтверждена. Мы не будем комментировать гипотетические сценарии, но если это произошло бы чисто фактически, они не подпадают под запрет на поездки как таковой", – пояснила Хипер.
Относительно того, что из-за санкций над государствами-членами ЕС запрещен пролет российских гражданских самолетов, пресс-секретарь отметила, что каждая страна блока может индивидуально принять решение об отступлении от этих ограничений.
- 16 октября Трамп провел звонок с Путиным и анонсировал новую встречу по окончанию российско-украинской войны в венгерской столице Будапеште (подробнее здесь).
- На следующий день глава МИД Венгрии заявил, что его страна уже начала подготовку к этой встрече и готова гарантировать безопасность российскому диктатору.
