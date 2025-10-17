Брюссель підтвердив, що Путін зможе дістатися Будапешту для зустрічі з Трампом

Євросоюз заморозив активи диктатора та глави МЗС Росії Лаврова, але не забороняв їм в'їжджати, зауважила Гіпер

Володимир Путін (Фото: БРІКС)

Російський диктатор Володимир Путін зможе відвідати переговори з президентом США Дональдом Трампом у столиці Угорщини Будапешті. Це слідує з заяви речниці Європейської комісії Аніта Гіпер під час брифінгу.

Чиновниця зауважила, що Євросоюз заморозив активи Путіна та глави кремлівської дипломатії Сергія Лаврова, але ніколи не забороняв їм здійснювати поїздки до блоку.

"На даний момент зустріч [у Будапешті] не підтверджена. Ми не будемо коментувати гіпотетичні сценарії, але якщо це сталося б суто фактично, вони не підпадають під заборону на поїздки як таку", – пояснила Гіпер.

Стосовно того, що через санкції над державами-членами ЄС заборонено проліт російських цивільних літаків, речниця зауважила, що кожна країна блоку може індивідуально ухвалити рішення про відступ від цих обмежень.