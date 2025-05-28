Якщо України не буде на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна над НАТО – Зеленський

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц (Фото: ОП)

Якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога російського диктатора Володимира Путіна, але не над Україною, а над Альянсом, вважає президент Володимир Зеленський. Таку думку він висловив на спільному з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом брифінгу.

За його словами, Україна отримала сигнали від партнерів щодо участі в саміті НАТО.

"Але ми б хотіли, як і ви, мати абсолютно відкриту розмову з нашими партнерами. Важливо, яка участь і який результат для України участі в цьому саміті", – сказав президент.

Він вважає, що "це правильно і чесно".

"На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над НАТО. Тому рішення за партнерами", – резюмував глава держави.

Саміт НАТО відбудеться 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди).