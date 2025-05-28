Якщо України не буде на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна над НАТО – Зеленський
Якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога російського диктатора Володимира Путіна, але не над Україною, а над Альянсом, вважає президент Володимир Зеленський. Таку думку він висловив на спільному з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом брифінгу.
За його словами, Україна отримала сигнали від партнерів щодо участі в саміті НАТО.
"Але ми б хотіли, як і ви, мати абсолютно відкриту розмову з нашими партнерами. Важливо, яка участь і який результат для України участі в цьому саміті", – сказав президент.
Він вважає, що "це правильно і чесно".
"На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над НАТО. Тому рішення за партнерами", – резюмував глава держави.
Саміт НАТО відбудеться 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди).
- 14 травня 2025 року джерело італійської агенції ANSA заявило, що у США нібито не підтримують запрошення Зеленського на саміт НАТО. Проте держсекретар Рубіо заперечив цю інформацію.
- 21 травня генсека НАТО запитали про запрошення Зеленського – він попросив дочекатися програми саміту.
- 25 травня міністр оборони Нідерландів повідомляв, що Зеленський і Трамп візьмуть участь у саміті НАТО в Гаазі.