У Нідерландах заявили, що Зеленський і Трамп будуть на саміті НАТО в Гаазі

Поки що невідомо, чи матимуть політики зустріч

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані (Ілюстративне фото: Офіс президента)

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп візьмуть участь у саміті НАТО в Гаазі, повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв'ю мовнику WNL.

Посадовець підтвердив, що очільник Штатів візьме участь у саміті Альянсу 24 червня.

За словами міністра, президент Зеленський також буде присутній на заході від імені Україні.

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"НАТО розглядає, де у програмі Зеленський може отримати гарне місце", – розповів Брекельманс.

Проте поки що він не наважується сказати, чи матимуть Зеленський та Трамп зустріч у Гаазі.

Слід зауважити, що запрошення лідерів – це компетенція генерального секретаря Альянсу Марка Рютте, й наразі він не оголошував перелік запрошених.