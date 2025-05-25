У Нідерландах заявили, що Зеленський і Трамп будуть на саміті НАТО в Гаазі
Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп візьмуть участь у саміті НАТО в Гаазі, повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв'ю мовнику WNL.
Посадовець підтвердив, що очільник Штатів візьме участь у саміті Альянсу 24 червня.
За словами міністра, президент Зеленський також буде присутній на заході від імені Україні.
"НАТО розглядає, де у програмі Зеленський може отримати гарне місце", – розповів Брекельманс.
Проте поки що він не наважується сказати, чи матимуть Зеленський та Трамп зустріч у Гаазі.
Слід зауважити, що запрошення лідерів – це компетенція генерального секретаря Альянсу Марка Рютте, й наразі він не оголошував перелік запрошених.
- 14 травня джерело італійської агенції ANSA заявило, що у США нібито не підтримують запрошення Зеленського на саміт НАТО. Проте держсекретар Рубіо заперечив цю інформацію.
- 21 травня генсека НАТО запитали про запрошення Зеленського – він попросив дочекатися програми саміту.