Рютте розповів, чого хоче від саміту НАТО стосовно України

Російсько-українська війна буде предметом обговорення на саміті у Гаазі

Марк Рютте та Петр Павел (Фото: NATO)

Саміт НАТО у Гаазі планує обговорити подальшу підтримку України у російсько-українській війні, а також забезпечення непорушності майбутньої мирної угоди. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі.

За його словами, країни – члени НАТО мають переконатися, що Україна має сильні позиції у боротьбі з російською агресією.

"Ми повинні переконатися, що поки в Україні триває боротьба, ми колективно робимо все можливе, щоб вона була в найкращому можливому становищі для продовження цієї боротьби", – сказав він.

Рютте додав, що після складання мирної угоди важливо досягти сталого миру.

"Коли настане мир, ми маємо переконатися, що ми ніколи не повернемося до повторення того, що ми бачили з Мінською угодою. Ось чого я хочу від Гаазького саміту. І я цілком упевнений, що ми зможемо цього досягти", – заявив генсек.

Він додав, що досягнення цих цілей покаже, що 32 країни НАТО із сукупною 50-трильйонною економікою здатні захистити себе "від будь-якого ворога, будь-кого, хто намагається зробити щось проти нас".

ДОПОВНЕНО О 19:50. Рютте відмовився відповідати на питання журналістів, чи запросить він на саміт президента Володимира Зеленського.

"Як тільки ми підготуємо програму, ми її оприлюднимо. Тож, будь ласка, зачекайте трохи, але незабаром ми оголосимо точну програму саміту", – сказав він.