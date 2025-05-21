Рютте рассказал, чего хочет от саммита НАТО по Украине

Марк Рютте и Петр Павел (Фото: NATO)

Саммит НАТО в Гааге намерен обсудить дальнейшую поддержку Украины в российско-украинской войне, а также обеспечение нерушимости будущего мирного соглашения. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

По его словам, страны – члены НАТО должны убедиться, что у Украины есть сильные позиции в борьбе с российской агрессией.

"Мы должны убедиться, что пока в Украине идет борьба, мы коллективно делаем все возможное, чтобы она была в лучшем положении для продолжения этой борьбы", – сказал он.

Рютте добавил, что после заключения мирного договора важно достичь устойчивого мира.

"Когда наступит мир, мы должны убедиться, что мы никогда не вернемся к повторению того, что мы видели с Минским соглашением. Вот чего я хочу от Гаагского саммита. И я вполне уверен, что мы сможем этого добиться", – заявил генсек.

Он добавил, что достижение этих целей покажет, что 32 страны НАТО с совокупной 50-триллионной экономикой способны защитить себя "от любого врага, любого, кто пытается сделать что-нибудь против нас".