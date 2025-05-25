В Нидерландах заявили, что Зеленский и Трамп будут на саммите НАТО в Гааге

Пока неизвестно, будет ли у политиков встреча

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане (Иллюстративное фото: Офис президента)

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп примут участие в саммите НАТО в Гааге, сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью вещателю WNL.

Чиновник подтвердил, что глава Штатов примет участие в саммите Альянса 24 июня.

По словам министра, президент Зеленский также будет присутствовать на мероприятии от имени Украины.

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"НАТО рассматривает, где в программе Зеленский может получить хорошее место", – рассказал Брекельманс.

Однако пока он не решается сказать, будет ли у Зеленского и Трампа встреча в Гааге.

Следует отметить, что приглашение лидеров – это компетенция генерального секретаря Альянса Марка Рютте, и он еще не объявлял список приглашенных.