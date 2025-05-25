В Нидерландах заявили, что Зеленский и Трамп будут на саммите НАТО в Гааге
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп примут участие в саммите НАТО в Гааге, сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью вещателю WNL.
Чиновник подтвердил, что глава Штатов примет участие в саммите Альянса 24 июня.
По словам министра, президент Зеленский также будет присутствовать на мероприятии от имени Украины.
"НАТО рассматривает, где в программе Зеленский может получить хорошее место", – рассказал Брекельманс.
Однако пока он не решается сказать, будет ли у Зеленского и Трампа встреча в Гааге.
Следует отметить, что приглашение лидеров – это компетенция генерального секретаря Альянса Марка Рютте, и он еще не объявлял список приглашенных.
- 14 мая источник итальянского агентства ANSA заявил, что в США якобы не поддерживают приглашение Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь Рубио опроверг эту информацию.
- 21 мая генсека НАТО спросили о приглашении Зеленского – он попросил дождаться программы саммита.