Нападение РФ на страны НАТО маловероятно, нет достаточно силы – экс-советник Трампа

Путин мог бы напасть, если бы был уверен, что США не нанесут ответный удар

Джон Болтон (Фото: ЭРА)

Нападение России на страны НАТО возможно, но маловероятно. Об этом в интервью LIGA.net рассказал советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа в 2018-2019 годах Джон Болтон.

"Я не считаю, что у России достаточно обычной военной силы, чтобы рискнуть конфликтом с НАТО несмотря на недостатки НАТО", – отметил он.

По словам Болтона, Сувальский коридор (узловой пункт вдоль границы с Польшей) сейчас критически важен. Ведь "калининградский эксклав" является, по сути, крупной российской военной базой в Балтийском регионе. И, по его словам, Россия хотела бы сухопутный доступ к ней, как это было во времена Советского Союза.

Но военные действия против стран НАТО были бы очень рискованными для российского диктатора Владимира Путина, говорит Болтон. За исключением случая, когда у него были бы основания полагать, что Трамп не ответит военной силой.

"Страны Балтии и Польша сейчас значительно превышают 2% взнос по обязательствам. Поэтому даже Трамп, который заявлял: "Я не собираюсь защищать членов НАТО, которые тратят менее 2% на оборону", видит, что все они тратят больше, значительно больше. А в случае Польши более 3%. Формально США должны отреагировать", – отметил экс-советник Трампа.

Но если США по каким-либо причинам не ответят на агрессию Путина, то это может привести к катастрофическим последствиям, считает Болтон. Более того, это фактически будет означать "конец" НАТО, поскольку положение пятой статьи о "нападении на одного равно нападению на всех" будет окончательно отменено.

"Я считаю, что это было бы трагедией не только для страны, подвергшейся агрессии, но и для всего западного мира. Это продемонстрировало бы, что цель Советского Союза со времен холодной войны расколоть Западный альянс наконец-то осуществилась", – резюмировал Болтон.