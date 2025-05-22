Напад Росії на країни НАТО малоймовірний, немає достатньо сили – ексрадник Трампа

Путин міг би напасти, якби був впевнений, що США не завдадуть удару у відповідь

Джон Болтон (Фото: ЕРА)

Напад Росії на країни НАТО можливий, але малоймовірний. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів радник з національної безпеки президента США Дональда Трампа у 2018-2019 роках Джон Болтон.

"Я не вважаю, що Росія має достатньо звичайної військової сили, щоб ризикнути конфліктом з НАТО, попри недоліки НАТО", – зазначив він.

За словами Болтона, Сувальський коридор (вузловий пункт вздовж кордону з Польщею) наразі є критично важливим. Адже "калінінградський ексклав" є, по суті, великою російською військовою базою в Балтійському регіоні. І, за його словами, Росія б хотіла сухопутний доступ до неї, як це було за часів Радянського Союзу.

Але військові дії проти країн НАТО були б надзвичайно ризикованими для російського диктатора Володимира Путіна, каже Болтон. За винятком випадку, коли він мав би підстави вважати, що Трамп не відповість військовою силою.

"Країни Балтії та Польща наразі значно перевищують 2% внесок за зобов'язаннями. Тому навіть Трамп, який заявляв: "Я не збираюся захищати членів НАТО, які витрачають менш як 2% на оборону", – бачить, що всі вони витрачають більше, значно більше. А у випадку Польщі понад 3%. Формально, США повинні відреагувати", – зазначив ексрадник Трампа.

Але якщо США з будь-яких причин не дадуть відповідь на агресію Путіна, це може призвести до катастрофічних наслідків, вважає Болтон. Щобільше, це фактично означатиме кінець НАТО, оскільки положення п'ятої статті про "напад на одного дорівнює нападу на всіх" буде остаточно скасовано.

"Я вважаю, що це було б трагедією не лише для країни, яка зазнала агресії, а й для всього західного світу. Це продемонструвало б, що мета Радянського Союзу з часів холодної війни розколоти Західний альянс нарешті здійснилася", – резюмував Болтон.