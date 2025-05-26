"Надзвичайно важливо". Сибіга висловився про можливу участь України у саміті НАТО в Гаазі

На заході союзникам важливо надіслати "чіткі сигнали єдності, сили та стійкості", особливо на тлі посиленого повітряного терору Росії, вважає глава МЗС

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна вважає, що "надзвичайно важливо", аби вона була представленою на саміті НАТО у Гаазі, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Про це він розповів під час онлайн-виступу на весняній сесії Парламентської Асамблеї Альянсу, що проходить у місті Дейтон, США.

"Україна вважає надзвичайно важливим бути представленою на Гаазькому саміті НАТО та стати частиною його успіху — як через особисту присутність на найвищому рівні, так і через сильні рішення Саміту", – заявив посадовець.

Сибіга акцентував, що на заході союзникам важливо надіслати "чіткі сигнали єдності, сили та стійкості", особливо на тлі посиленого повітряного терору РФ, котрий вона наростила з 24 травня.

"За ці три дні Росія запустила проти України загалом 995 ракет і дронів. Майже тисячу лише за три доби. Минулої ночі Росія провела комбіновану атаку, застосувавши 364 ракети та дрони – абсолютний рекорд терору. Це чітке підтвердження, що Путін не прагне миру. Він прагне лише війни, вбивств і руйнувань", – підкреслив посадовець.

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Він закликав членів НАТО використати усі дипломатичні, політичні, економічні та військові важелі, аби позбавити Москву ілюзій щодо можливості перемогти у війні.

Глава МЗС зазначив, що посилення санкцій проти РФ разом з військовою та фінансовою підтримкою України буде правильною відповіддю на "знущання Росії з мирних ініціатив".

Водночас Сибіга підтвердив відданість Києва мирним зусиллям та зауважив, що Україна продовжує наполягати на безумовному та повному перемир'ї на тривалий період

Також посадовець розповів партнерам, що Україна впроваджує стандарти та найкращі практики НАТО, поєднуючи їх із власними інноваціями.

Міністр повідомив членам НАТО про досягнення українського оборонно-промислового комплексу та мету зі збільшення самодостатності України та решти Європи у сфері оборони.