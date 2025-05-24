РФ декілька разів казала у Стамбулі, що для неї є неприйнятним безумовне перемир'я – Кислиця
Під час переговорів у Стамбулі росіяни декілька разів заявляли, що для них є "категорично неприйнятним" безумовне припинення вогню. Про це розповів перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в інтерв'ю телеканалу "Ми – Україна".
За його словами, російська делегація була "дуже досвідчена", проте не мала мандату, аби "робити крок вліво, крок вправо".
"Вони, судячи з усього, суворо дотримувалися тих директив, які вони отримали. Вони їх озвучили й, мабуть, виконали. Але я не думаю, що в їхніх директивах у них була позиція, яка б передбачала можливість досягнення домовленості з українською стороною про припинення вогню", – розповів дипломат.
Натомість представники РФ мали позицію про те, чому ініціатива Сполучених Штатів та України про безумовне перемир'я є неприпустимою для Москви, зазначив Кислиця.
"І вони декілька разів впродовж перемовин казали, що безумовне припинення вогню категорично неприйнятне", – зауважив посадовець. Він не уточнив, чим саме окупанти пояснювали цю позицію.
- У цьому ж інтерв'ю Кислиця підтвердив, що Під час переговорів у Стамбулі росіяни дійсно вимагали від України поступитися чотирма областями й погрожували окупувати більше, якщо Київ не погодиться на це.
- За словами дипломата, керівник російської делегації Мединський традиційно заперечував існування українців та казав, що на війні "русские убивают русских".
- 24 травня відбувся другий етап великого обміну полоненими між РФ та Україною – цей процес є єдиною реальною домовленістю зі стамбульських переговорів. На 25 травня очікується третій етап обміну.