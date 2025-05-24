Третій етап великого обміну полоненими відбудеться 25 травня – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Третій етап великого обміну полоненими між Росією та Україною відбудеться у неділю, 25 травня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Завтра третій етап. Маємо звільнити цими днями тисячу наших людей. Але завдання – звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Зрозуміло, що це завдання непросте, але треба реалізувати", – розповів глава держави.

Зеленський подякував всім у світі, хто допомагає з процесом обміну: "І це для нас справді дуже важливо, щоб наші партнери – кожен лідер, кожна держава – підтримували нас у цій складній роботі".

Президент зазначив, що за два дні обмінів вдалося повернути 697 українців. Відтак у межах цього великого обміну має бути звільнено ще 303 полонених.