Третій етап великого обміну полоненими відбудеться 25 травня – Зеленський
Третій етап великого обміну полоненими між Росією та Україною відбудеться у неділю, 25 травня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Завтра третій етап. Маємо звільнити цими днями тисячу наших людей. Але завдання – звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Зрозуміло, що це завдання непросте, але треба реалізувати", – розповів глава держави.
Зеленський подякував всім у світі, хто допомагає з процесом обміну: "І це для нас справді дуже важливо, щоб наші партнери – кожен лідер, кожна держава – підтримували нас у цій складній роботі".
Президент зазначив, що за два дні обмінів вдалося повернути 697 українців. Відтак у межах цього великого обміну має бути звільнено ще 303 полонених.
- Обмін у форматі 1000 на 1000 – це єдина реальна домовленість зі Стамбульських переговорів 16 травня.
- 23 травня Україні вдалося повернути з російського полону 270 військових і 120 цивільних. Серед визволених – три жінки та 387 чоловіків. Україна в межах обміну передала Росії 70 колаборантів.
- 24 травня відбувся другий етап масштабного обміну полоненими з Росією – Україні вдалося повернути додому 307 людей.