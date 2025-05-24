Третий этап большого обмена пленными состоится 25 мая – Зеленский
Третий этап большого обмена пленными между Россией и Украиной состоится в воскресенье, 25 мая. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Завтра третий этап. Должны освободить на днях тысячу наших людей. Но задача – освободить абсолютно всех, кто сейчас удерживается в России, и это задача общая для наших разведок, для наших дипломатов, для всего нашего государства. Понятно, что эта задача непростая, но надо реализовать", – рассказал глава государства.
Зеленский поблагодарил всех в мире, кто помогает с процессом обмена: "И это для нас действительно очень важно, чтобы наши партнеры – каждый лидер, каждое государство – поддерживали нас в этой сложной работе".
Президент отметил, что за два дня обменов удалось вернуть 697 украинцев. В итоге в рамках этого большого обмена должно быть освобождено еще 303 пленных.
- Обмен в формате 1000 на 1000 – это единственная реальная договоренность после Стамбульских переговоров 16 мая.
- 23 мая Украине удалось вернуть из российского плена 270 военных и 120 гражданских. Среди освобожденных – три женщины и 387 мужчин. Украина в рамках обмена передала России 70 коллаборантов.
- 24 мая состоялся второй этап масштабного обмена пленными с Россией – Украине удалось вернуть домой 307 человек.