Третий этап большого обмена пленными состоится 25 мая – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Третий этап большого обмена пленными между Россией и Украиной состоится в воскресенье, 25 мая. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Завтра третий этап. Должны освободить на днях тысячу наших людей. Но задача – освободить абсолютно всех, кто сейчас удерживается в России, и это задача общая для наших разведок, для наших дипломатов, для всего нашего государства. Понятно, что эта задача непростая, но надо реализовать", – рассказал глава государства.

Зеленский поблагодарил всех в мире, кто помогает с процессом обмена: "И это для нас действительно очень важно, чтобы наши партнеры – каждый лидер, каждое государство – поддерживали нас в этой сложной работе".

Президент отметил, что за два дня обменов удалось вернуть 697 украинцев. В итоге в рамках этого большого обмена должно быть освобождено еще 303 пленных.