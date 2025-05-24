РФ несколько раз говорила в Стамбуле, что безусловное перемирие неприемлемо – Кислица
Во время переговоров в Стамбуле россияне несколько раз заявляли, что для них "категорически неприемлемо" безусловное прекращение огня. Об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в интервью телеканалу "Мы – Украина".
По его словам, российская делегация была "очень опытной", однако не имела мандата, чтобы "делать шаг влево, шаг вправо".
"Они, судя по всему, строго придерживались тех директив, которые они получили. Они их озвучили и, видимо, выполнили. Но я не думаю, что в их директивах у них была позиция, которая предусматривала бы возможность достижения договоренности с украинской стороной о прекращении огня", – рассказал дипломат.
В то же время представители РФ имели позицию о том, почему инициатива Соединенных Штатов и Украины о безусловном перемирии недопустима для Москвы, отметил Кислица.
"И они несколько раз на протяжении переговоров говорили, что безусловное прекращение огня категорически неприемлемо", – отметил чиновник. Он не уточнил, чем именно оккупанты объясняли эту позицию.
- В этом же интервью Кислица подтвердил, что во время переговоров в Стамбуле россияне действительно требовали от Украины уступить четыре области и угрожали оккупировать больше, если Киев не согласится на это.
- По словам дипломата, руководитель российской делегации Мединский традиционно отрицал существование украинцев и говорил, что на войне "русские убивают русских".
- 24 мая состоялся второй этап большого обмена пленными между РФ и Украиной – этот процесс является единственной реальной договоренностью со стамбульских переговоров. На 25 мая ожидается третий этап обмена.