РФ несколько раз говорила в Стамбуле, что безусловное перемирие неприемлемо – Кислица

Глава российской делегации Владимир Мединский в Стамбуле (Фото: TOLGA BOZOGLU / EPA)

Во время переговоров в Стамбуле россияне несколько раз заявляли, что для них "категорически неприемлемо" безусловное прекращение огня. Об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в интервью телеканалу "Мы – Украина".

По его словам, российская делегация была "очень опытной", однако не имела мандата, чтобы "делать шаг влево, шаг вправо".

"Они, судя по всему, строго придерживались тех директив, которые они получили. Они их озвучили и, видимо, выполнили. Но я не думаю, что в их директивах у них была позиция, которая предусматривала бы возможность достижения договоренности с украинской стороной о прекращении огня", – рассказал дипломат.

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В то же время представители РФ имели позицию о том, почему инициатива Соединенных Штатов и Украины о безусловном перемирии недопустима для Москвы, отметил Кислица.

"И они несколько раз на протяжении переговоров говорили, что безусловное прекращение огня категорически неприемлемо", – отметил чиновник. Он не уточнил, чем именно оккупанты объясняли эту позицию.