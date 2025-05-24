Трамп: США вчаться нових форм війни на прикладі України та Росії

Дональд Трамп (Фото: SARAH YENESEL / EPA)

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати вчаться нових форм ведення бойових дій на прикладі російсько-української війни. Про це американський політик розповів на виступі у Військовій академії США.

Трамп зазначив, що характер війни швидко змінюється.

"На жаль, ми бачимо це на прикладі Росії та України, і ми вивчаємо це, і це дуже жахлива річ для вивчення, але ми бачимо різні форми ведення війни. Ми бачимо безпілотники, які заходять [на ціль] під [різними] кутами зі швидкістю і точністю (ймовірно, йдеться про FPV-дрони. – Ред.)", – розповів президент США.

За словами політика, американці "ніколи не бачили нічого подібного" й вчаться на цьому досвіді.