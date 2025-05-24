Трамп: США учатся новым формам войны на примере Украины и России

Дональд Трамп (Фото: SARAH YENESEL / EPA)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты учатся новым формам ведения боевых действий на примере российско-украинской войны. Об этом американский политик рассказал на выступлении в Военной академии США.

Трамп отметил, что характер войны быстро меняется.

"К сожалению, мы видим это на примере России и Украины, и мы изучаем это, и это очень ужасная вещь для изучения, но мы видим разные формы ведения войны. Мы видим беспилотники, которые заходят [на цель] под [разными] углами со скоростью и точностью (Вероятно, речь идет о FPV-дронах. – Ред.)", – рассказал президент США.

По словам политика, американцы "никогда не видели ничего подобного" и учатся на этом опыте.