США изучает опыт Украины, рассматривая возможную войну с Китаем – Bloomberg

Пентагон "извлекает уроки" из войны России против Украины насчет поставок вооружений, технологий и дипломатии, рассматривая возможную эскалацию геополитического конфликта с Китаем. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на замминистра обороны США Кэтлин Хикс.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, вторжение России в Украину дает США "ценные уроки" для потенциального конфликта с Китаем: от необходимости выстроить стабильные пути снабжения боеприпасами до инноваций в космосе.

Как пишет агентство, Минобороны США, опираясь на 14-месячный опыт войны России против Украины, пытается придать производителям оружия уверенность в дальнейших оборонных контрактах. Это нужно для того, чтобы они не опасались наращивать производство.

Замминистра заявила, что война подчеркнула "невероятную экосистему коммерческих космических инноваций": она позволила поддерживать работу интернета в Украине, а украинским силам точнее находить цели и проливать свет на действия российских войск.

Хикс отметила, что война России против Украины продемонстрировала способность США сотрудничать с союзниками, чтобы оказывать экономическое давление на агрессоров, и для обмена разведданными.

По ее словам, основное внимание США все равно сосредоточено на Китае, невзирая на поддержку Украины: "Мы не пытаемся взвешивать между двумя театрами. У нас есть четкая стратегия, которая сосредоточена на Китае".

Она подтвердила предварительные оценки того, что Китай не планирует неизбежного нападения на Тайвань.

12 апреля 2023 года глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украина имеет "прекрасный план" для контрнаступления.

19 апреля Пентагон заявил о новом пакете помощи для Украины на $325 млн.

Читайте также: Слив документов Пентагона: что известно и какие риски для Украины

Артем Джеріпа

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.