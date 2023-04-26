США изучает опыт Украины, рассматривая возможную войну с Китаем – Bloomberg
Пентагон "извлекает уроки" из войны России против Украины насчет поставок вооружений, технологий и дипломатии, рассматривая возможную эскалацию геополитического конфликта с Китаем. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на замминистра обороны США Кэтлин Хикс.
По ее словам, вторжение России в Украину дает США "ценные уроки" для потенциального конфликта с Китаем: от необходимости выстроить стабильные пути снабжения боеприпасами до инноваций в космосе.
Как пишет агентство, Минобороны США, опираясь на 14-месячный опыт войны России против Украины, пытается придать производителям оружия уверенность в дальнейших оборонных контрактах. Это нужно для того, чтобы они не опасались наращивать производство.
Замминистра заявила, что война подчеркнула "невероятную экосистему коммерческих космических инноваций": она позволила поддерживать работу интернета в Украине, а украинским силам точнее находить цели и проливать свет на действия российских войск.
Хикс отметила, что война России против Украины продемонстрировала способность США сотрудничать с союзниками, чтобы оказывать экономическое давление на агрессоров, и для обмена разведданными.
По ее словам, основное внимание США все равно сосредоточено на Китае, невзирая на поддержку Украины: "Мы не пытаемся взвешивать между двумя театрами. У нас есть четкая стратегия, которая сосредоточена на Китае".
Она подтвердила предварительные оценки того, что Китай не планирует неизбежного нападения на Тайвань.
- 12 апреля 2023 года глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украина имеет "прекрасный план" для контрнаступления.
- 19 апреля Пентагон заявил о новом пакете помощи для Украины на $325 млн.
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