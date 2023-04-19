Пентагон официально объявил о новом пакете военной помощи Украине — полный список оружия
Министерство обороны США официально объявило о новом пакете военной помощи Украине на $325 млн. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
Отмечается, что пакет обеспечит необходимое на поле боя усиление для украинских воинов.
В список вошли:
— Дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
— 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
— Ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
— комплексы противотанкового вооружения АТ-4;
— Противотанковые мины;
— Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
— Более 9 млн патронов к стрелковому оружию;
— Четыре машины тылового обеспечения;
— Высокоточные авиационные боеприпасы;
— Контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
— Оборудование для охраны портов и гаваней;
— Запасные части и другое полевое оборудование.
Вашингтон подчеркнул, что США продолжат обеспечивать Украину вооружениями вместе с союзниками, чтобы удовлетворить ее потребности на поле боя и обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе.
- Ранее министр обороны Алексей Резников официально подтвердил прибытие Patriot в Украину.
- Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Patriot прибыли в Украину от трех стран.
- Советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что Patriot помогут лучше прикрывать войска на фронте.
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