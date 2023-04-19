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Пентагон официально объявил о новом пакете военной помощи Украине — полный список оружия

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19.04.2023, 20:51
Пентагон официально объявил о новом пакете военной помощи Украине — полный список оружия - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Министерство обороны США официально объявило о новом пакете военной помощи Украине на $325 млн. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Американцы заявляют, что новые вооружения будут переданы из запасов Пентагона — то есть, они поступят в Украину в кратчайшие сроки. 

Отмечается, что пакет обеспечит необходимое на поле боя усиление для украинских воинов. 

В список вошли: 

— Дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

— 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

— Ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

— комплексы противотанкового вооружения АТ-4;

— Противотанковые мины;

— Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

— Более 9 млн патронов к стрелковому оружию;

— Четыре машины тылового обеспечения;

— Высокоточные авиационные боеприпасы;

— Контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

— Оборудование для охраны портов и гаваней;

— Запасные части и другое полевое оборудование.

Вашингтон подчеркнул, что США продолжат обеспечивать Украину вооружениями вместе с союзниками, чтобы удовлетворить ее потребности на поле боя и обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе. 

Читайте также: США объявили новый пакет помощи ВСУ на $2,6 млрд с боеприпасами для HIMARS и Patriot

Дмитро Гриниченко
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