Глава Пентагона: У Украины отличный план наступления. ВСУ имеют возможности для успеха

Украина имеет отличный план контрнаступления, а утечка секретных документов США не повлияет на планы военного руководства в Киеве. Об этом на брифинге сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

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По его словам, недавно он говорил с министром обороны Алексеем Резниковым, а утечка документов Пентагона не повлияет на цели украинского руководства.

"И я полностью уверен, что они достигнут того, чего достигают хорошие лидеры. У Украины прекрасный план для того, чтобы начать активные операции, но в его деталях осведомлены только президент Зеленский и его окружение в государственном руководстве", — сказал Остин.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины имеют много возможностей для успеха, а союзники обучили "огромное" количество бойцов и предоставили значительное количество западных платформ.

"В Украине чувствуют, что находятся в достаточно хорошем состоянии. Мы будем сосредотачиваться на дальнейшем обеспечении помощи, чтобы они могли добиться успеха, независимо от того, когда они примут решение начать наступательные операции", — резюмировал глава Пентагона.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT . 6 апреля 2023 года газета NYT написала о "сливе" в Сеть якобы секретных документов из Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил в Сеть и с какой целью. США считают , что часть "слива" сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили , что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что нужно дождаться результатов расследования, но причин для переживаний нет

Советник главы Офиса президента Подоляк назвал "слив" информации разведки США "типичной игрой россиян".

Спикер ГУР Андрей Юсов отметил, что в "слитых" данных содержится много искаженной информации.

В слитых "документах" речь идет и о слежке американской разведки за Зеленским. В окружении украинского президента сказали, что "ничего удивительного в этом нет".

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Дмитро Гриниченко

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