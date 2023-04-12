Глава Пентагона: У Украины отличный план наступления. ВСУ имеют возможности для успеха
Украина имеет отличный план контрнаступления, а утечка секретных документов США не повлияет на планы военного руководства в Киеве. Об этом на брифинге сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
По его словам, недавно он говорил с министром обороны Алексеем Резниковым, а утечка документов Пентагона не повлияет на цели украинского руководства.
"И я полностью уверен, что они достигнут того, чего достигают хорошие лидеры. У Украины прекрасный план для того, чтобы начать активные операции, но в его деталях осведомлены только президент Зеленский и его окружение в государственном руководстве", — сказал Остин.
Он отметил, что Вооруженные Силы Украины имеют много возможностей для успеха, а союзники обучили "огромное" количество бойцов и предоставили значительное количество западных платформ.
"В Украине чувствуют, что находятся в достаточно хорошем состоянии. Мы будем сосредотачиваться на дальнейшем обеспечении помощи, чтобы они могли добиться успеха, независимо от того, когда они примут решение начать наступательные операции", — резюмировал глава Пентагона.
- Советник главы Офиса президента Подоляк назвал "слив" информации разведки США "типичной игрой россиян".
- Спикер ГУР Андрей Юсов отметил, что в "слитых" данных содержится много искаженной информации.
- В слитых "документах" речь идет и о слежке американской разведки за Зеленским. В окружении украинского президента сказали, что "ничего удивительного в этом нет".
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