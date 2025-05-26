"Чрезвычайно важно". Сибига высказался о возможном участии Украины в саммите НАТО в Гааге

Союзникам важно послать "четкие сигналы единства, силы и устойчивости", особенно на фоне усиленного воздушного террора России, считает глава МИД

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина считает, что "чрезвычайно важно", чтобы она была представлена на саммите НАТО в Гааге, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига. Об этом он рассказал во время онлайн-выступления на проходящей в городе Дейтон, США, весенней сессии Парламентской Ассамблеи Альянса.

"Украина считает чрезвычайно важным быть представленной на Гаагском саммите НАТО и стать частью его успеха – как из-за личного присутствия на самом высоком уровне, так и благодаря сильным решениям Саммита", – заявил чиновник.

Сибига акцентировал, что на мероприятии союзникам важно направить "четкие сигналы единства, силы и устойчивости", особенно на фоне усиленного воздушного террора РФ, который она нарастила с 24 мая.

"За эти три дня Россия запустила против Украины в целом 995 ракет и дронов. Почти тысячу только за трое суток. Прошлой ночью Россия провела комбинированную атаку, применив 364 ракеты и дроны – абсолютный рекорд террора. Это четкое подтверждение, что Путин не хочет мира. Он хочет только войны, убийств и разрушений", – подчеркнул чиновник.

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Он призвал членов НАТО использовать все дипломатические, политические, экономические и военные рычаги, чтобы лишить Москву иллюзий по поводу возможности победить в войне.

Глава МИД отметил, что усиление санкций против РФ вместе с военной и финансовой поддержкой Украины будет правильным ответом на "издевательство России над мирными инициативами".

В то же время Сибига подтвердил приверженность Киева мирным усилиям и отметил, что Украина продолжает настаивать на безусловном и полном перемирии на длительный период.

Также чиновник рассказал партнерам, что Украина внедряет стандарты и лучшие практики НАТО, совмещая их с собственными инновациями.

Министр сообщил членам НАТО о достижениях украинского оборонно-промышленного комплекса и цели по увеличению самодостаточности Украины и остальной Европы в сфере обороны.