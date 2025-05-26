"Чрезвычайно важно". Сибига высказался о возможном участии Украины в саммите НАТО в Гааге
Украина считает, что "чрезвычайно важно", чтобы она была представлена на саммите НАТО в Гааге, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига. Об этом он рассказал во время онлайн-выступления на проходящей в городе Дейтон, США, весенней сессии Парламентской Ассамблеи Альянса.
"Украина считает чрезвычайно важным быть представленной на Гаагском саммите НАТО и стать частью его успеха – как из-за личного присутствия на самом высоком уровне, так и благодаря сильным решениям Саммита", – заявил чиновник.
Сибига акцентировал, что на мероприятии союзникам важно направить "четкие сигналы единства, силы и устойчивости", особенно на фоне усиленного воздушного террора РФ, который она нарастила с 24 мая.
"За эти три дня Россия запустила против Украины в целом 995 ракет и дронов. Почти тысячу только за трое суток. Прошлой ночью Россия провела комбинированную атаку, применив 364 ракеты и дроны – абсолютный рекорд террора. Это четкое подтверждение, что Путин не хочет мира. Он хочет только войны, убийств и разрушений", – подчеркнул чиновник.
Он призвал членов НАТО использовать все дипломатические, политические, экономические и военные рычаги, чтобы лишить Москву иллюзий по поводу возможности победить в войне.
Глава МИД отметил, что усиление санкций против РФ вместе с военной и финансовой поддержкой Украины будет правильным ответом на "издевательство России над мирными инициативами".
В то же время Сибига подтвердил приверженность Киева мирным усилиям и отметил, что Украина продолжает настаивать на безусловном и полном перемирии на длительный период.
Также чиновник рассказал партнерам, что Украина внедряет стандарты и лучшие практики НАТО, совмещая их с собственными инновациями.
Министр сообщил членам НАТО о достижениях украинского оборонно-промышленного комплекса и цели по увеличению самодостаточности Украины и остальной Европы в сфере обороны.
- 14 мая источник итальянского агентства ANSA заявил, что в США якобы не поддерживают приглашение Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь Рубио опроверг эту информацию.
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- 26 мая глава Минобороны Нидерландов сообщил, что президенты Украины и США Зеленский и Трамп будут присутствовать на саммите в Гааге, но не решился сказать, будет ли у них встреча.