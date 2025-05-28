Если Украины не будет на саммите НАТО, то это будет победа Путина над НАТО – Зеленский

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц (Фото: ОП)

Если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа российского диктатора Владимира Путина, но не над Украиной, а над Альянсом, считает президент Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал на совместном с канцлером Германии Фридрихом Мерцом брифинге.

По его словам, Украина получила сигналы от партнеров по поводу участия в саммите НАТО.

"Но мы бы хотели, как и вы, иметь совершенно открытый разговор с нашими партнерами. Важно, какое участие и каков результат для Украины участия в этом саммите", – сказал президент.

Он считает, что "это правильно и честно".

"По моему мнению, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина, но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение за партнерами", — резюмировал глава государства.

Саммит НАТО состоится 24-25 июня в Гааге (Нидерланды).