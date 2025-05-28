Если Украины не будет на саммите НАТО, то это будет победа Путина над НАТО – Зеленский
Если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа российского диктатора Владимира Путина, но не над Украиной, а над Альянсом, считает президент Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал на совместном с канцлером Германии Фридрихом Мерцом брифинге.
По его словам, Украина получила сигналы от партнеров по поводу участия в саммите НАТО.
"Но мы бы хотели, как и вы, иметь совершенно открытый разговор с нашими партнерами. Важно, какое участие и каков результат для Украины участия в этом саммите", – сказал президент.
Он считает, что "это правильно и честно".
"По моему мнению, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина, но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение за партнерами", — резюмировал глава государства.
Саммит НАТО состоится 24-25 июня в Гааге (Нидерланды).
- 14 мая 2025 года источник итальянского агентства ANSA заявил, что в США якобы не поддерживают приглашение Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь Рубио опроверг эту информацию.
- 21 мая генсека НАТО спросили о приглашении Зеленского – он попросил дождаться программы саммита.
- 25 мая министр обороны Нидерландов сообщал, что Зеленский и Трамп примут участие в саммите НАТО в Гааге.