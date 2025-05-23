Заява G7: Росія не отримає доступу до активів, доки не компенсує завдану шкоду Україні

"Велика сімка" обіцяє розглянути посилення санкцій проти РФ, якщо не буде досягнуто припинення вогню

Лідери G7 (Фото: g7.canada.ca)

Російські активи залишатимуться замороженими, поки країна-агресорка не припинить війну проти України та не відшкодує завдані збитки. Про це йдеться у спільному комюніке, ухвалене за підсумками саміту міністрів фінансів країн G7.

"Ми підтверджуємо, що відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими, доки Росія не припинить свою агресію та не сплатить за шкоду, завдану Україні", – йдеться у спільній заяві G7.

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У G7 наголосили, що підтримують поточні зусилля щодо досягнення припинення вогню.

"Якщо таке припинення вогню не буде узгоджено, ми й далі вивчатимемо всі можливі варіанти, включно з варіантами максимізації тиску, такі як подальше посилення санкцій", – йдеться у заяві.

Також країни G7 визнали, що мобілізація приватного сектору відіграватиме важливу роль у відновленні та реконструкції України.

Вони послалися на оцінку Світового банку, згідно з якою відповідні витрати протягом наступного десятиліття можуть сягнути $524 млрд.

У цьому контексті вони заявили про намір і далі підтримувати через трастовий фонд MIGA SURE та співпрацювати з урядом України, міжнародними фінансовими установами й страховим сектором через Платформу донорів для України. Однією з цілей є якнайшвидше скасування повної заборони, яка наразі накладена на Україну.

Окремо зазначено, що країни та організації, які фінансово або технічно підтримували російську військову машину, не матимуть права отримувати прибуток від реконструкції України.

"Ми й надалі координуватимемо підтримку для сприяння якнайшвидшому відновленню та реконструкції України, зокрема на саміті з відновлення України, який відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року", – повідомили в G7.

8 травня Україна отримала від ЄС четвертий транш на 1 млрд євро коштом прибутків від знерухомлених активів Центробанку Росії. За словами прем'єра Шмигаля, ці гроші підуть на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення України.

9 травня Європейський Союз скерував на українську оборонну промисловість 1 млрд євро з надприбутків від заморожених активів РФ.