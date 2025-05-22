Країни G7 домовилися підтримувати Україну, але фінальну заяву поки не узгоджено

Група ще не погодила підсумкову заяву, яка формалізує зобов'язання

Ларс Клінгбайль (Фото: AP)

Країни Великої сімки домовилися продовжувати підтримувати Україну під час повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль у кулуарах зустрічі G7 у Канаді, пише Bloomberg.

За його словами, Україна може розраховувати на сильну солідарність та суттєву підтримку з боку країн G7.

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"Стало зрозуміло, що в рамках формату G7 підтримка триватиме без змін", – сказав Клінгбайль.

Водночас журналісти зазначають, що станом на 21 травня група не погодила підсумкову заяву, яка формалізує зобов'язання, згадані міністром.

"Ми інтенсивно працюємо над цим – є ще кілька моментів, які нам потрібно вирішити. Але я з обережним оптимізмом налаштований на те, що ми досягнемо цього", – сказав Клінгбайль.

14 березня країни Великої сімки у спільній заяві закликали Росію погодитися на припинення вогню й обговорили подальші санкції, обмеження цін на нафту, а також додаткову підтримку України й "інші засоби", якщо Москва не піде на перемир'я.

17 березня прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента Володимира Зеленського на саміт Великої сімки, повідомляло AFP.