Країни G7 домовилися підтримувати Україну, але фінальну заяву поки не узгоджено
Країни Великої сімки домовилися продовжувати підтримувати Україну під час повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль у кулуарах зустрічі G7 у Канаді, пише Bloomberg.
За його словами, Україна може розраховувати на сильну солідарність та суттєву підтримку з боку країн G7.
"Стало зрозуміло, що в рамках формату G7 підтримка триватиме без змін", – сказав Клінгбайль.
Водночас журналісти зазначають, що станом на 21 травня група не погодила підсумкову заяву, яка формалізує зобов'язання, згадані міністром.
"Ми інтенсивно працюємо над цим – є ще кілька моментів, які нам потрібно вирішити. Але я з обережним оптимізмом налаштований на те, що ми досягнемо цього", – сказав Клінгбайль.
- 14 березня країни Великої сімки у спільній заяві закликали Росію погодитися на припинення вогню й обговорили подальші санкції, обмеження цін на нафту, а також додаткову підтримку України й "інші засоби", якщо Москва не піде на перемир'я.
- 17 березня прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента Володимира Зеленського на саміт Великої сімки, повідомляло AFP.