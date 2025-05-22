Страны G7 договорились поддерживать Украину, но финальное заявление пока не согласовано
Страны Большой семерки договорились продолжать поддерживать Украину во время полномасштабного вторжения России. Об этом заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль в кулуарах встречи G7 в Канаде, пишет Bloomberg.
По его словам, Украина может рассчитывать на сильную солидарность и значительную поддержку со стороны стран G7.
"Стало понятно, что в рамках формата G7 поддержка будет продолжаться без изменений", – сказал Клингбайль.
В то же время журналисты отмечают, что по состоянию на 21 мая группа не согласовала итоговое заявление, формализующее обязательства, упомянутые министром.
"Мы интенсивно работаем над этим – есть еще несколько моментов, которые нам нужно решить. Но я с осторожным оптимизмом настроен на то, что мы добьемся этого", – сказал Клингбайль.
- 14 марта страны Большой семерки в совместном заявлении призвали Россию согласиться на прекращение огня и обсудили дальнейшие санкции, ограничение цен на нефть, а также дополнительную поддержку Украины и "другие средства", если Москва не пойдет на перемирие.
- 17 марта премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Владимира Зеленского на саммит Большой семерки, сообщало AFP.