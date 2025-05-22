Страны G7 договорились поддерживать Украину, но финальное заявление пока не согласовано

Ларс Клингбайль (Фото: AP)

Страны Большой семерки договорились продолжать поддерживать Украину во время полномасштабного вторжения России. Об этом заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль в кулуарах встречи G7 в Канаде, пишет Bloomberg.

По его словам, Украина может рассчитывать на сильную солидарность и значительную поддержку со стороны стран G7.

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"Стало понятно, что в рамках формата G7 поддержка будет продолжаться без изменений", – сказал Клингбайль.

В то же время журналисты отмечают, что по состоянию на 21 мая группа не согласовала итоговое заявление, формализующее обязательства, упомянутые министром.

"Мы интенсивно работаем над этим – есть еще несколько моментов, которые нам нужно решить. Но я с осторожным оптимизмом настроен на то, что мы добьемся этого", – сказал Клингбайль.

14 марта страны Большой семерки в совместном заявлении призвали Россию согласиться на прекращение огня и обсудили дальнейшие санкции, ограничение цен на нефть, а также дополнительную поддержку Украины и "другие средства", если Москва не пойдет на перемирие.

17 марта премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Владимира Зеленского на саммит Большой семерки, сообщало AFP.