Блинкен: США и страны G7 обеспечат Украину всем необходимым в 2025 году

Госсекретарь США отметил, что у Украины должно быть все необходимое как для сражений на фронте, так и для переговоров

Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и партнеры намерены обеспечить Украину всем необходимым для отпора России в 2025 году. Об этом он сказал после встреч с министрами иностранных дел "Большой семерки" (G7).

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"Сегодня наши партнеры по G7 пообещали оказывать Украине постоянную поддержку до 2025 года и в течение него... чтобы помочь Украине справиться с продолжающейся российской агрессией", – сказал госсекретарь США.

Блинкен отметил, что США и союзники настроены на то, чтобы у Украины в 2025 году были финансы, боеприпасы и силы как для "эффективного сражения", так и для ведения переговоров с позиции силы.

Госсекретарь подчеркнул, что американская сторона продолжает наращивать помощь в сфере безопасности, особенно учитывая использование Россией войск из Северной Кореи. По его словам, полномасштабная война диктатора Владимира Путина направлена не только против Украины, но и против "принципов международной системы мира и стабильности".

"Реальность такова: Украина борется за нас. Она борется не только за себя, она борется за нас", — сказал Блинкен.