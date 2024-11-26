Рютте заявил, что НАТО должно "идти дальше, чтобы изменить траекторию конфликта" в Украине

Марк Рютте подчеркнул, что НАТО должно выполнить все обязательства, взятые на саммите Альянса в Вашингтоне

Марк Рютте (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянсу нужно "идти дальше, чтобы сменить траекторию" войны в Украине. Такое мнение он высказал во время визита в Афины, передает The Guardian.

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"Наша поддержка Украины удержала их [украинцев] в борьбе, но нам нужно идти дальше, чтобы изменить траекторию конфликта", – сказал он перед рабочим обедом с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

По его словам, странам НАТО необходимо обеспечить Украину критически важной противовоздушной обороной и выполнить все обязательства, взятые на саммите Альянса в Вашингтоне.

"Новое командование, командование НАТО по координации помощи в области безопасности и обучения (NSATU), финансовое обязательство в размере 40 млрд евро в 2024 году и последующие меры по сближению Украины с НАТО", – уточнил Рютте.

Также генсек НАТО отметил важность укрепления "сдерживания и обороны" блока и увеличения инвестиций в оборонно-промышленный комплекс.