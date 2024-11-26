Рютте заявив, що НАТО має "йти далі, щоб змінити траєкторію конфлікту" в Україні

Марк Рютте наголосив, що НАТО має виконати всі зобов'язання, взяті на саміті Альянсу у Вашингтоні

Марк Рютте (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянсу потрібно "йти далі, щоб змінити траєкторію" війни в Україні. Таку думку він висловив під час візиту до Афін, передає The Guardian.

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"Наша підтримка України втримала їх [українців] у боротьбі, але нам потрібно йти далі, щоб змінити траєкторію конфлікту", – сказав він перед робочим обідом із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

За його словами, країнам НАТО необхідно забезпечити Україну критично важливою протиповітряною обороною та виконати всі зобов'язання, взяті на саміті Альянсу у Вашингтоні.

"Нове командування, командування НАТО з координації допомоги в галузі безпеки та навчання (NSATU), фінансове зобов'язання у розмірі 40 млрд євро у 2024 році та подальші заходи щодо зближення України з НАТО", – уточнив Рютте.

Також генсек НАТО наголосив на важливості зміцнення "стримування та оборони" блоку та збільшенні інвестицій в оборонно-промисловий комплекс.