Рютте заявив, що НАТО має "йти далі, щоб змінити траєкторію конфлікту" в Україні
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянсу потрібно "йти далі, щоб змінити траєкторію" війни в Україні. Таку думку він висловив під час візиту до Афін, передає The Guardian.
"Наша підтримка України втримала їх [українців] у боротьбі, але нам потрібно йти далі, щоб змінити траєкторію конфлікту", – сказав він перед робочим обідом із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
За його словами, країнам НАТО необхідно забезпечити Україну критично важливою протиповітряною обороною та виконати всі зобов'язання, взяті на саміті Альянсу у Вашингтоні.
"Нове командування, командування НАТО з координації допомоги в галузі безпеки та навчання (NSATU), фінансове зобов'язання у розмірі 40 млрд євро у 2024 році та подальші заходи щодо зближення України з НАТО", – уточнив Рютте.
Також генсек НАТО наголосив на важливості зміцнення "стримування та оборони" блоку та збільшенні інвестицій в оборонно-промисловий комплекс.
- 12 листопада генсек НАТО обговорив із президентом Франції Макроном посилення допомоги Україні. Він заявив, що потрібно "підняти ціну" для Путіна.
- 14 листопада Рютте заявив, що Україна має вступати в переговори з Росією з позиції сили.