Блінкен: США та країни G7 забезпечать Україну всім необхідним у 2025 році
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США та партнери мають намір забезпечити Україну всім необхідним для відсічі Росії у 2025 році. Про це він сказав після зустрічей з міністрами закордонних справ "Великої сімки" (G7).
"Сьогодні наші партнери по G7 пообіцяли надавати Україні постійну підтримку до 2025 року і впродовж нього... щоб допомогти Україні впоратися з російською агресією, що триває", – сказав держсекретар США.
Блінкен зазначив, що США та союзники налаштовані на те, щоб Україна у 2025 році мала фінанси, боєприпаси та сили як для "ефективної битви", так і для ведення переговорів з позиції сили.
Держсекретар наголосив, що американська сторона і далі нарощує допомогу у сфері безпеки, особливо з огляду на використання Росією військ із Північної Кореї. За його словами, повномасштабна війна диктатора Володимира Путіна спрямована не лише проти України, а й проти "принципів міжнародної системи миру та стійкості".
"Реальність така: Україна бореться за нас. Вона бореться не лише за себе, вона бореться за нас", – сказав Блінкен.
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