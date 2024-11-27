Блінкен: США та країни G7 забезпечать Україну всім необхідним у 2025 році

Держсекретар США зазначив, що Україна має мати все необхідне як для битв на фронті, так і для переговорів

Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА)

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США та партнери мають намір забезпечити Україну всім необхідним для відсічі Росії у 2025 році. Про це він сказав після зустрічей з міністрами закордонних справ "Великої сімки" (G7).

"Сьогодні наші партнери по G7 пообіцяли надавати Україні постійну підтримку до 2025 року і впродовж нього... щоб допомогти Україні впоратися з російською агресією, що триває", – сказав держсекретар США.

Блінкен зазначив, що США та союзники налаштовані на те, щоб Україна у 2025 році мала фінанси, боєприпаси та сили як для "ефективної битви", так і для ведення переговорів з позиції сили.

Держсекретар наголосив, що американська сторона і далі нарощує допомогу у сфері безпеки, особливо з огляду на використання Росією військ із Північної Кореї. За його словами, повномасштабна війна диктатора Володимира Путіна спрямована не лише проти України, а й проти "принципів міжнародної системи миру та стійкості".

"Реальність така: Україна бореться за нас. Вона бореться не лише за себе, вона бореться за нас", – сказав Блінкен.