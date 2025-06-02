Глава МЗС Німеччини: Переговори у Стамбулі можуть стати поворотним моментом у війні

Німеччина має намір і далі надавати військову допомогу Україні

Йоган Вадефуль (Фото: Вікіпедія)

Переговори Росії та України у Стамбулі, черговий етап яких заплановано на 2 червня, можуть стати "поворотним моментом". Таку думку телеканалу ZDF озвучив міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль.

"Це може стати початком поворотного моменту у цій війні", – сказав він і зазначив, що вважає переговори "значними".

Вадефуль зазначив, що Німеччина і далі постачатиме зброю Україні. Він наголосив, що країна також профінансує розробку та виробництво в Україні "дуже далекобійних" систем озброєння.

"Це справжній поліс страхування життя для України у довгостроковій перспективі", – сказав Вадефуль.

Також голова МЗС зазначив, що плануються нові пакети санкцій проти Росії.