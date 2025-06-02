Глава МЗС Німеччини: Переговори у Стамбулі можуть стати поворотним моментом у війні
Переговори Росії та України у Стамбулі, черговий етап яких заплановано на 2 червня, можуть стати "поворотним моментом". Таку думку телеканалу ZDF озвучив міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль.
"Це може стати початком поворотного моменту у цій війні", – сказав він і зазначив, що вважає переговори "значними".
Вадефуль зазначив, що Німеччина і далі постачатиме зброю Україні. Він наголосив, що країна також профінансує розробку та виробництво в Україні "дуже далекобійних" систем озброєння.
"Це справжній поліс страхування життя для України у довгостроковій перспективі", – сказав Вадефуль.
Також голова МЗС зазначив, що плануються нові пакети санкцій проти Росії.
- 31 травня Зеленський заявляв, що Україна і світ все ще не мають чіткої інформації, з чим РФ хоче їхати до Стамбула на переговори.
- 1 червня президент повідомив, що Україна їде до Стамбула 2 червня на переговори з Росією, та опублікував список представників. Делегацію знову очолить Рустем Умєров.
- Увечері 1 червня російська пропаганда заявила, що делегація РФ вже вилетіла до Стамбула. Москва повідомляла, що не змінюватиме складу делегації і її також очолить помічник Путіна Мединський.