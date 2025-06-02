Глава МИД Германии: Переговоры в Стамбуле могут стать поворотным моментом в войне

Иоган Вадефуль (Фото: Википедия)

Переговоры России и Украины в Стамбуле, очередной этап которых запланирован на 2 июня, могут стать "поворотным моментом". Такое мнение телеканалу ZDF озвучил министр иностранных дел Германии Иоган Вадефуль.

"Это может стать началом поворотного момента в этой войне", – сказал он и отметил, что считает переговоры "значительными".

Вадефуль отметил, что Германия продолжит поставлять оружие Украине. Он подчеркнул, что страна также профинансирует разработку и производство в Украине "очень дальнобойных" систем вооружения.

"Это настоящий полис страхования жизни для Украины в долгосрочной перспективе", – сказал Вадефуль.

Также глава МИД отметил, что планируются новые пакеты санкций против России.