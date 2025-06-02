Глава МИД Германии: Переговоры в Стамбуле могут стать поворотным моментом в войне
Переговоры России и Украины в Стамбуле, очередной этап которых запланирован на 2 июня, могут стать "поворотным моментом". Такое мнение телеканалу ZDF озвучил министр иностранных дел Германии Иоган Вадефуль.
"Это может стать началом поворотного момента в этой войне", – сказал он и отметил, что считает переговоры "значительными".
Вадефуль отметил, что Германия продолжит поставлять оружие Украине. Он подчеркнул, что страна также профинансирует разработку и производство в Украине "очень дальнобойных" систем вооружения.
"Это настоящий полис страхования жизни для Украины в долгосрочной перспективе", – сказал Вадефуль.
Также глава МИД отметил, что планируются новые пакеты санкций против России.
- 31 мая Зеленский заявлял, что у Украины и мира все еще нет четкой информации, с чем РФ хочет ехать в Стамбул на переговоры.
- 1 июня президент сообщил, что Украина едет в Стамбул 2 июня на переговоры с Россией, и опубликовал список представителей. Делегацию снова возглавит Рустем Умеров.
- Вечером 1 июня российская пропаганда заявила, что делегация РФ уже вылетела в Стамбул. Москва сообщала, что не будет менять состав делегации и ее также возглавит помощник Путина Мединский.