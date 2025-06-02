Українська делегація у Стамбулі зустрілася з представниками Німеччини, Італії та Британії

Під час зустрічі сторони узгодили позиції напередодні переговорів української та російської делегацій

Українська делегація (Фото: x.com/spoxukrainemfa)

2 червня українська делегація зустрілась з представниками Німеччини, Італії та Британії напередодні другого раунду переговорів з російською стороною у Стамбулі. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

З представниками європейських партнерів України зустрілись перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз.

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За словами Тихого, під час зустрічісторони узгодили позиції напередодні переговорів української та російської делегацій.

"Члени української делегації підтвердили відданість України мирним зусиллям. Вони детально зупинилися на питаннях порядку денного, які передбачають зустріч лідерів, повне припинення вогню та заходи з розбудови довіри в гуманітарній сфері", – додав речник.

Орієнтовно зустріч України з російською делегацією запланована на 13:00 у палаці Чираган.