Українська делегація у Стамбулі зустрілася з представниками Німеччини, Італії та Британії
2 червня українська делегація зустрілась з представниками Німеччини, Італії та Британії напередодні другого раунду переговорів з російською стороною у Стамбулі. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.
З представниками європейських партнерів України зустрілись перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз.
За словами Тихого, під час зустрічісторони узгодили позиції напередодні переговорів української та російської делегацій.
"Члени української делегації підтвердили відданість України мирним зусиллям. Вони детально зупинилися на питаннях порядку денного, які передбачають зустріч лідерів, повне припинення вогню та заходи з розбудови довіри в гуманітарній сфері", – додав речник.
Орієнтовно зустріч України з російською делегацією запланована на 13:00 у палаці Чираган.
- 31 травня Зеленський повідомляв, що в України та партнерів досі немає чіткої інформації, з якими пропозиціями російська делегація планує їхати до Стамбула.
- Вдень 1 червня глава держави підтвердив, що Україна візьме участь у переговорах у Стамбулі та озвучив позиції Києва, до яких входить повне й безумовне припинення вогню. Згодом президент опублікував склад української групи на перемовинах.
- Російська пропаганда заявила, що делегація РФ уже вилетіла до Стамбула. Москва повідомляла, що не змінюватиме склад делегації і її так само очолить помічник Путіна Мединський.