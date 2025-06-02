Українська делегація прибула в Стамбул на другий раунд переговорів

Українську делегацію, як і попереднього разу, очолить міністр оборони Рустем Умєров

Рустем Умєров (Фото: EPA)

2 червня українська делегація прибула Стамбул, де пройде другий раунд переговорів між Україною та Росією. Про це журналістам повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Зустріч з російською делегацією запланована на 13:00 у палаці Чираган.

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Президент Володимир Зеленський раніше озвучив чотири пункти України для Стамбулу:

→ повне й безумовне припинення вогню;

→ звільнення полонених;

→ повернення викрадених дітей;

→ підготовка зустрічі на найвищому рівні (йдеться про зустріч очільника України з диктатором Володимиром Путіним).

Останнє необхідно для того, щоб "встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку", пояснив глава держави.

Він також повідомив, що українську делегацію у Стамбулі, як і попереднього разу, очолить міністр оборони Рустем Умєров.