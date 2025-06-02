Українська делегація прибула в Стамбул на другий раунд переговорів
2 червня українська делегація прибула Стамбул, де пройде другий раунд переговорів між Україною та Росією. Про це журналістам повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.
Зустріч з російською делегацією запланована на 13:00 у палаці Чираган.
Президент Володимир Зеленський раніше озвучив чотири пункти України для Стамбулу:
→ повне й безумовне припинення вогню;
→ звільнення полонених;
→ повернення викрадених дітей;
→ підготовка зустрічі на найвищому рівні (йдеться про зустріч очільника України з диктатором Володимиром Путіним).
Останнє необхідно для того, щоб "встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку", пояснив глава держави.
Він також повідомив, що українську делегацію у Стамбулі, як і попереднього разу, очолить міністр оборони Рустем Умєров.
- Ввечері 31 травня Зеленський повідомляв, що в України та партнерів досі немає чіткої інформації, з якими пропозиціями російська делегація планує їхати до Стамбула.
- Вдень 1 червня глава держави підтвердив, що Україна візьме участь у переговорах у Стамбулі. Згодом президент опублікував склад української групи на перемовинах.
- Російська пропаганда заявила, що делегація РФ уже вилетіла до Стамбула. Москва повідомляла, що не змінюватиме склад делегації і її так само очолить помічник Путіна Мединський.