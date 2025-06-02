Украинская делегация прибыла в Стамбул на второй раунд переговоров

Украинскую делегацию, как и в предыдущий раз, возглавит министр обороны Рустем Умеров

Рустем Умеров (Фото: EPA)

2 июня украинская делегация прибыла в Стамбул, где пройдет второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Об этом журналистам сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Встреча с российской делегацией намечена на 13:00 во дворце Чираган.

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Президент Владимир Зеленский ранее озвучил четыре пункта Украины для Стамбула:

→ полное и безусловное прекращение огня;

→ освобождение пленных;

→ возвращение похищенных детей;

→ подготовка встречи на самом высоком уровне (речь идет о встрече главы Украины с диктатором Владимиром Путиным).

Последнее необходимо для того, чтобы "установить надежный и продолжительный мир и обеспечить безопасность", пояснил глава государства.

Он также сообщил, что украинскую делегацию в Стамбуле, как и в предыдущий раз, возглавит министр обороны Рустем Умеров.