Украинская делегация прибыла в Стамбул на второй раунд переговоров
2 июня украинская делегация прибыла в Стамбул, где пройдет второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Об этом журналистам сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
Встреча с российской делегацией намечена на 13:00 во дворце Чираган.
Президент Владимир Зеленский ранее озвучил четыре пункта Украины для Стамбула:
→ полное и безусловное прекращение огня;
→ освобождение пленных;
→ возвращение похищенных детей;
→ подготовка встречи на самом высоком уровне (речь идет о встрече главы Украины с диктатором Владимиром Путиным).
Последнее необходимо для того, чтобы "установить надежный и продолжительный мир и обеспечить безопасность", пояснил глава государства.
Он также сообщил, что украинскую делегацию в Стамбуле, как и в предыдущий раз, возглавит министр обороны Рустем Умеров.
- Вечером 31 мая Зеленский сообщал, что у Украины и партнеров до сих пор нет четкой информации, с какими предложениями российская делегация планирует ехать в Стамбул.
- Днем 1 июня глава государства подтвердил, что Украина примет участие в переговорах в Стамбуле. Впоследствии президент опубликовал состав украинской группы на переговорах.
- Российская пропаганда заявила, что делегация РФ уже вылетела в Стамбул. Москва сообщала, что не будет менять состав делегации и ее также возглавит помощник Путина Мединский.