В Украину вернули тела 1000 павших военных

Останки, переданные россиянами, будут переданы на экспертизы с целью идентификации погибших

Возвращение тел (Фото: Коордштаб)

В четверг, 23 октября, состоялись репатриационные мероприятия – в Украину возвращено 1000 тел. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По утверждению российской стороны, они передали 1000 тел, принадлежащих украинским военнослужащим.

Следователи и эксперты в ближайшее время проведут все необходимые экспертизы и совершат идентификацию репатриированных тел.

Репатриацию удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Коордштаба, Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и другим структурам.

Репатриация прошла при содействии Международному Комитету Красного Креста.

В июне Клименко сообщал, что во время репатриаций Россия передала Украине тела своих военных, смешанных с телами украинских защитников.

Предыдущий обмен телами состоялся 18 сентября. Тогда в Украину в рамках репатриационных мероприятий было возвращено 1000 тел.