В Украину вернули тела 1000 павших военных
Возвращение тел (Фото: Коордштаб)

В четверг, 23 октября, состоялись репатриационные мероприятия – в Украину возвращено 1000 тел. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По утверждению российской стороны, они передали 1000 тел, принадлежащих украинским военнослужащим.

Читайте также
"Совпадение ДНК – 99,9%". Как годы войны изменили обмены телами и почему есть неопознанные

Следователи и эксперты в ближайшее время проведут все необходимые экспертизы и совершат идентификацию репатриированных тел.

Репатриацию удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Коордштаба, Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и другим структурам.

Репатриация прошла при содействии Международному Комитету Красного Креста.

В Украину вернули тела 1000 павших военных
Фото: Коордштаб
В Украину вернули тела 1000 павших военных
Фото: Коордштаб
Читайте также
СВР: Россия развернула информационную кампанию по срыву обменов и дискредитации Украины
войнаобмен теламикоордштаб