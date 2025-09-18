Украина вернула из России 1000 тел павших защитников
18 сентября в Украину в рамках репатриационных мероприятий было возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями министерства внутренних дел проведут необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел. О том, что это именно погибшие украинские военные утверждает российская сторона.
Как утверждают российские военкоры, Москва вернула 24 тела погибших оккупантов.
Вернуть тела удалось благодаря совместной работе Коордштаба, Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны.
Также репатриации способствовал Международный Комитет Черного Креста.
"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", – отметили в Коордштабе.
- В рамках Стамбульских договоренностей Россия вернула Украине более 6000 тел по состоянию на июнь 2025 года.
- Считалось, что все они принадлежат украинским военнослужащим, но 16 июня глава МВД Клименко сообщил, что Россия вместе с телами украинцев передает своих умерших граждан.
- 18 июня Клименко заявил, что на идентификацию тел, которые Россия передала вперемешку с останками оккупантов, понадобится по меньшей мере 13-14 месяцев.
- 19 августа в Украину вернули тела 1000 погибших, в частности тех, кто умер в российском плену.
