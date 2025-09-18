Украина вернула из России 1000 тел павших защитников

Репатриационные мероприятия между Москвой и Киевом состоялись при содействии Международного Комитета Красного Креста

Тела погибших (Фото: t.me/Koord_shtab)

18 сентября в Украину в рамках репатриационных мероприятий было возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями министерства внутренних дел проведут необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел. О том, что это именно погибшие украинские военные утверждает российская сторона.

Как утверждают российские военкоры, Москва вернула 24 тела погибших оккупантов.

Вернуть тела удалось благодаря совместной работе Коордштаба, Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны.

Также репатриации способствовал Международный Комитет Черного Креста.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", – отметили в Коордштабе.