В Украину вернули тела 1000 погибших, в том числе тех, кто умер в российском плену

Среди возвращенных "на щите" защитники из Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений

Репатриация (Фото: Коордштаб)

Во вторник, 19 августа, по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1000 погибших. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В рамках предварительных договоренностей в Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

В Коордштабе добавили, что среди репатриированных пять тел украинских защитников, погибших в плену. Они были в списках "тяжелораненых и тяжелобольных" пленных на обмен согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров.

"Российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на неотложном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан", – говорится в сообщении.

Среди возвращенных "на щите" также защитники из Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.

В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Министерства внутренних дел будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

В рамках Стамбульских соглашений Россия вернула Украине более 6000 тел.

Считалось, что все они принадлежали украинским военнослужащим, но 16 июня Клименко сообщил, что страна-агрессор вместе с телами украинцев передает тела погибших россиян.

18 июня Клименко заявил, что для идентификации тел, которые Россия передала вместе с останками оккупантов, потребуется как минимум 13-14 месяцев.

Новость дополняется...