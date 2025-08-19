В Україну повернули тіла 1000 загиблих, зокрема тих, хто помер в російському полоні

З-поміж повернених "на щиті" оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків

Репатріація (Фото: Коордштаб)

У вівторок, 19 серпня, за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В межах попередніх домовленостей в Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

В Коордштабі додали, що серед репатрійованих є п’ять тіл українських захисників, які загинули в полоні. Вони були у списках "тяжкопоранених і важкохворих" полонених на обмін згідно з домовленостями у Стамбулі під час другого раунду перемовин.

"Російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян", – йдеться у повідомленні.

З-поміж повернених "на щиті" також оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

В межах Стамбульських домовленостей Росія повернула Україні понад 6000 тіл.

Вважалося, що всі вони належать українським військовослужбовцям, але 16 червня Клименко повідомив, що країна-агресор разом із тілами українців передає померлих росіян.

18 червня Клименко заявив, що на ідентифікацію тіл, які Росія передала впереміш із рештками окупантів, знадобиться щонайменше 13-14 місяців.