Україна повернула з Росії 1000 тіл полеглих захисників

Репатріаційні заходи між Москвою та Києвом відбулися за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста

Тіла загиблих (Фото: t.me/Koord_shtab)

18 вересня в Україну в межах репатріаційних заходів було повернуто 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Про те, що це саме загиблі українські військові, стверджує російська сторона.

Як стверджують російські військкори, Москва повернула 24 тіла загиблих окупантів.

Повернути тіла вдалося завдяки спільній роботі Коордштабу, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони.

Також репатріації сприяв Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", – зазначили у Коордштабі.