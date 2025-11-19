Зеленский об обменах пленными: Надеемся возобновить до конца 2025 года

Владимир Зеленский (Фото: SARAH MEYSSONNIER / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина надеется до конца года возобновить обмены пленными с Россией. Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

"Надеемся до конца года возобновить обмены и вернуть значительное количество пленных. Турция нам в этом очень помогает", – заявил Зеленский, лично поблагодарив Эрдогана.

Также президент сообщил, что благодаря переговорам с участием Турции уже есть 2500 украинских пленных, которые были возвращены на родину или в отношении которых было принято решение об обмене и они находятся "на пути домой".

Ранее, 15 ноября, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров сообщил о договоренности по поводу освобождения 1200 украинцев из российского плена.

"Работаем без пауз, чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома – за семейным столом и рядом с родными", – сообщал чиновник по результатам переговоров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.