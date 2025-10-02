Украина и Россия обменялись пленными военными. Вернули и гражданских – фото
Украина вернула из российского плена 205 военных и гражданских. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Среди возвращенных 185 военных есть рядовые, сержанты и два офицера. Они бойцы Вооруженных сил Украины (Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, терробороны, десантно-штурмовых войск), Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.
В Координационном штабе отметили, что часть пленных была обменена согласно договоренностям в Стамбуле, а другая часть – в рамках очередного, 69-го обмена. Самому младшему освобожденному защитнику исполнилось 26 лет, а самому старшему – 59 лет.
Военные участвовали в боях за Мариуполь и "Азовсталь", за Чернобыльскую атомную электростанцию. Также защищали Украину в Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.
Большинство из них были в плену еще с 2022 года. Также удалось вызволить 20 гражданских. С начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть домой уже более 7000 граждан.
Российская сторона заявила, что также получила 185 своих солдат.
- Предыдущий обмен пленными состоялся более месяца назад – 24 августа удалось вернуть военнослужащих и гражданских, в том числе журналиста Дмитрия Хилюка.
- 14 августа Украина вернула из плена РФ 84 человека. Некоторые из них были в неволе более 10 лет.
- 20 сентября Зеленский сообщил, что Украина договаривается с РФ об обмене 1000 пленных.
