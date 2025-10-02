Украина и Россия обменялись пленными военными. Вернули и гражданских – фото

Большинство возвращенных военных находились в плену с 2022 года, самому молодому из них 26 лет, а самому старшему – 59 лет.

Обмен пленными (Фото:t.me/V_Zelenskiy_official)

Украина вернула из российского плена 205 военных и гражданских. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Среди возвращенных 185 военных есть рядовые, сержанты и два офицера. Они бойцы Вооруженных сил Украины (Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, терробороны, десантно-штурмовых войск), Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

В Координационном штабе отметили, что часть пленных была обменена согласно договоренностям в Стамбуле, а другая часть – в рамках очередного, 69-го обмена. Самому младшему освобожденному защитнику исполнилось 26 лет, а самому старшему – 59 лет.

Военные участвовали в боях за Мариуполь и "Азовсталь", за Чернобыльскую атомную электростанцию. Также защищали Украину в Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.

Большинство из них были в плену еще с 2022 года. Также удалось вызволить 20 гражданских. С начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть домой уже более 7000 граждан.

Российская сторона заявила, что также получила 185 своих солдат.

Фото: Коордштаб

