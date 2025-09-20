Украина договаривается с РФ об обмене 1000 пленных – Зеленский

Обмен пленными (Фото: Коордштаб)

Украина готовит списки, чтобы вернуть из плена 1000 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передаёт Суспильне.

По словам главы государства, министр обороны Рустем Умеров находится в постоянном контакте с помощником российского диктатора Владимиром Мединским.

"Об обмене Рустем говорил с Мединским – они в контакте. Хотим забрать 1000 человек, работают над списками", – сказал Зеленский.

Президент во время разговора с журналистами также прокомментировал состояние двусторонних переговоров с Россией.

По его словам, украинская сторона готова к встрече даже в ближайшее время, однако сам разговор без конкретных результатов не имеет смысла.

"Мы хорошо знаем их документы и предложения, так же они ознакомлены с нашими. Если просто встречаться без всякого движения вперед – это выгодно только России, но не приближает нас к миру", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Москва неоднократно нарушала договоренности, достигнутые во время предыдущих встреч.

В качестве примера он привел случаи, когда стороны договаривались не только об обмене пленными, но и о дальнейших шагах по переговорам между лидерами.

В итоге реализовывался только обмен, а остальные договоренности Россия откладывала, придумывая новые "технические" причины для затягивания процесса.

Президент добавил, что параллельно Москва пытается выстраивать собственные переговорные линии с США и Китаем.