Украина договаривается с РФ об обмене 1000 пленных – Зеленский
Украина готовит списки, чтобы вернуть из плена 1000 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передаёт Суспильне.
По словам главы государства, министр обороны Рустем Умеров находится в постоянном контакте с помощником российского диктатора Владимиром Мединским.
"Об обмене Рустем говорил с Мединским – они в контакте. Хотим забрать 1000 человек, работают над списками", – сказал Зеленский.
Президент во время разговора с журналистами также прокомментировал состояние двусторонних переговоров с Россией.
По его словам, украинская сторона готова к встрече даже в ближайшее время, однако сам разговор без конкретных результатов не имеет смысла.
"Мы хорошо знаем их документы и предложения, так же они ознакомлены с нашими. Если просто встречаться без всякого движения вперед – это выгодно только России, но не приближает нас к миру", – подчеркнул он.
Зеленский отметил, что Москва неоднократно нарушала договоренности, достигнутые во время предыдущих встреч.
В качестве примера он привел случаи, когда стороны договаривались не только об обмене пленными, но и о дальнейших шагах по переговорам между лидерами.
В итоге реализовывался только обмен, а остальные договоренности Россия откладывала, придумывая новые "технические" причины для затягивания процесса.
Президент добавил, что параллельно Москва пытается выстраивать собственные переговорные линии с США и Китаем.
- 3 августа 2025 года Зеленский заявлял, что продолжается работа над списками в рамках подготовки к новому обмену пленными.
- 8 августа сообщалось, что МИД России распространило очередную фейковое заявление о том, что якобы Украина "сознательно не забирает из РФ 1000 своих пленных", а задержки в обменах якобы связаны с "аморальностью Киева".
- 14 августа Украина вернула из российского плена 84 человека – военных и гражданских. Некоторые из них были в плену более 10 лет
Комментарии (0)