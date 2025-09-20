Україна домовляється з РФ про обмін 1000 полонених – Зеленський

Обмін полоненими (Фото: Коордштаб)

Україна готує списки, щоб повернути з полону 1000 людей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає Суспільне.

За словами глави держави, міністр оборони Рустем Умєров перебуває у постійному контакті з помічником російського диктатора Володимиром Мединським.

"Про обмін Рустем говорив з Мединським – вони в контакті. Хочемо забрати 1000 людей, працюють над списками", – сказав Зеленський.

Президент під час розмови з журналістами також прокоментував стан двосторонніх переговорів із Росією.

За його словами, українська сторона готова до зустрічі навіть найближчим часом, однак сама розмова без конкретних результатів не має сенсу.

"Ми добре знаємо їхні документи та пропозиції, так само вони ознайомлені з нашими. Якщо просто зустрічатися без жодного руху вперед – це вигідно лише Росії, але не наближає нас до миру", – наголосив він.

Зеленський зазначив, що Москва неодноразово порушувала домовленості, досягнуті під час попередніх зустрічей.

Як приклад він навів випадки, коли сторони домовлялися не лише про обмін полоненими, а й про подальші кроки щодо перемовин між лідерами.

У підсумку реалізовувався лише обмін, а інші домовленості Росія відкладала, вигадуючи нові "технічні" причини для затягування процесу.

Президент додав, що паралельно Москва намагається вибудовувати власні переговорні лінії з США та Китаєм.