Україна та Росія обмінялися полоненими військовими. Повернули й цивільних – фото

Більшість повернутих військових перебували у полоні з 2022 року, наймолодшому з них 26 років, а найстаршому – 59 років

України повернула з російського полону 205 військових і цивільних. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед повернених 185 військових є рядові, сержанти й два офіцери. Вони – бійці Збройних Сил України (Військово-Морських сил, Сухопутних військ, тероборони, десантно-штурмових військ), Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

У Координаційному штабі зазначили, що частина полонених була обміняна згідно з домовленостями у Стамбулі, а інша частина – в межах чергового, 69-го обміну. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому – 59 років.

Військові брали участь боях за Маріуполь та Азовсталь, за Чорнобильську атомну електростанцію. Також захищали Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському й Чернігівському напрямках.

Більшість з них були в полоні ще з 2022 року. Також вдалося визволити 20 цивільних. Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути додому вже більш ніж 7000 громадян.

Російська сторона заявила, що також отримала 185 своїх солдатів.

