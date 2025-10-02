Україна та Росія обмінялися полоненими військовими. Повернули й цивільних – фото
України повернула з російського полону 205 військових і цивільних. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Серед повернених 185 військових є рядові, сержанти й два офіцери. Вони – бійці Збройних Сил України (Військово-Морських сил, Сухопутних військ, тероборони, десантно-штурмових військ), Національної гвардії та Державної прикордонної служби.
У Координаційному штабі зазначили, що частина полонених була обміняна згідно з домовленостями у Стамбулі, а інша частина – в межах чергового, 69-го обміну. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому – 59 років.
Військові брали участь боях за Маріуполь та Азовсталь, за Чорнобильську атомну електростанцію. Також захищали Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському й Чернігівському напрямках.
Більшість з них були в полоні ще з 2022 року. Також вдалося визволити 20 цивільних. Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути додому вже більш ніж 7000 громадян.
Російська сторона заявила, що також отримала 185 своїх солдатів.
- Попередній обмін полоненими відбувся понад місяць тому – 24 серпня вдалося повернути військовослужбовців і цивільних, зокрема журналіста Дмитра Хилюка.
- 14 серпня Україна повернула з полону РФ 84 людини. Дехто з них був у неволі понад 10 років.
- 20 вересня Зеленський повідомив, що Україна домовляється з РФ про обмін 1000 полонених.
Коментарі (0)