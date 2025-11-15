Умеров анонсировал новый обмен пленными с освобождением 1200 украинцев

Рустем Умеров (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил о договоренности насчет нового обмена пленными между Россией и Украиной. Сообщение об этом чиновник опубликовал в своих соцсетях.

"По поручению президента Украины [Владимира Зеленского] на днях провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по восстановлению процесса обменов и освобождению наших людей из российского плена", – отметил Умеров.

Он сообщил, что в результате этих переговоров "стороны согласились активировать стамбульские договоренности" – речь идет об освобождении 1200 украинцев.

Секретарь СНБО анонсировал, что в ближайшее время состоятся технические консультации, которые должны закрепить "все процедурные и организационные моменты".

"Работаем без пауз, чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома – за семейным столом и рядом с родными", – подытожил чиновник.