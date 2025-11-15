Умеров анонсировал новый обмен пленными с освобождением 1200 украинцев
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил о договоренности насчет нового обмена пленными между Россией и Украиной. Сообщение об этом чиновник опубликовал в своих соцсетях.
"По поручению президента Украины [Владимира Зеленского] на днях провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по восстановлению процесса обменов и освобождению наших людей из российского плена", – отметил Умеров.
Он сообщил, что в результате этих переговоров "стороны согласились активировать стамбульские договоренности" – речь идет об освобождении 1200 украинцев.
Секретарь СНБО анонсировал, что в ближайшее время состоятся технические консультации, которые должны закрепить "все процедурные и организационные моменты".
"Работаем без пауз, чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома – за семейным столом и рядом с родными", – подытожил чиновник.
- Последний на данный момент обмен пленными состоялся 2 октября – тогда Украина вернула из российского плена 205 военных и гражданских.
- 23 октября в Украину было возвращено 1000 тел погибших защитников.
