Умєров анонсував звільнення 1200 українців з російського полону

Рустем Умєров (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров повідомив про домовленість щодо звільнення більш ніж тисячі українських полонених. Допис про це чиновник опублікував у своїх соцмережах.

"За дорученням президента України [Володимира Зеленського] цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону", – зазначив Умєров.

Він повідомив, що в результаті цих переговорів "сторони погодилися активувати стамбульські домовленості" – йдеться про звільнення 1200 українців.

Секретар РНБО анонсував, що найближчим часом відбудуться технічні консультації, які мають закріпити "всі процедурні та організаційні моменти".

"Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома – за сімейним столом і поруч із рідними", – підсумував посадовець.