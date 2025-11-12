Украина на протяжении лета боролась за то, чтобы союзники усилили давление на Путина и заставили встретиться с Зеленским

Сергей Кислица (Фото: x.com/SergiyKyslytsya)

Украина официально остановила мирные переговоры с Россией из-за того, что так и не удалось достичь прогресса. Об этом в комментарии The Times заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

"Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены", – сказал он.

На встречах переговорных делегаций в Стамбуле 16 мая, 2 июня и 23 июля российская сторона вместо четких шагов предлагала создать группы в WhatsApp, рабочие группы и другие механизмы, которые Кремль мог бы использовать, чтобы убедить США в том, что переговоры якобы идут успешно, и избежать карательных мер.

"Они очень хорошо знают прошлое каждого из нас, и иногда они говорят провокационные и довольно неприятные вещи", – рассказал Кислица.

По его словам, такой подход был направлен на то, чтобы отвлечь и разозлить украинских делегатов, а потом обвинить их в срыве переговоров.

С лета Украина боролась за то, чтобы союзники действовали более активно и вынудили российского диктатора Владимира Путина пойти на личную встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Однако переговоры с российской делегацией принесли лишь ограниченные результаты.

"Важно понимать, что в условиях диктатуры невозможно вести дискуссии с переговорными группами, представляющими диктатора. У них очень жесткий мандат, и они должны отстаивать любые позиции, которые им дали... Поэтому в российской системе приходится иметь дело напрямую с диктатором", – резюмировал замминистра.