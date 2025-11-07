Трамп считает, в урегулировании войны РФ и Украины якобы достигнут "значительный прогресс"

Президент США подчеркнул, что его администрация за восемь месяцев якобы завершила восемь войн и стремится закончить еще одну

Президент США Дональд Трамп (Фото: Depositphotos)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в попытках завершить войну между Россией и Украиной якобы есть прогресс. Такое заявление он сделанный во время ужина с лидерами Центральной Азии.

Американский глава отметил, что якобы за восемь месяцев его администрация закончила восемь войн. Одна из них – между Арменией и Азербайджаном.

"Мы стремимся завершить еще одну, если это возможно, между Россией и Украиной. Мы еще не достигли этого, но я думаю, что мы достигли значительного прогресса", – отметил Трамп.

При этом 14 октября 2025 года Государственный департамент США разместил на своей странице в сети Х перечень войн, которые якобы завершила его администрация. В списке указаны следующие войны:Камбоджа и Таиланд;Косово и Сербия;Демократическая Республика Конго и Руанда;Индия и Пакистан;Израиль и Иран;Египет и Эфиопия;Азербайджан и Армения;Израиль и ХАМАС.При этом армяно-азербайджанский конфликт не был в горячей фазе. У противостояние Индии и Пакистана при посредничестве Трампа удалось лишь достичь прекращения огня, а не окончательного мирного соглашения.