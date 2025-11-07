Трамп считает, в урегулировании войны РФ и Украины якобы достигнут "значительный прогресс"
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
Президент США Дональд Трамп заявил, что в попытках завершить войну между Россией и Украиной якобы есть прогресс. Такое заявление он сделанный во время ужина с лидерами Центральной Азии.
Американский глава отметил, что якобы за восемь месяцев его администрация закончила восемь войн. Одна из них – между Арменией и Азербайджаном.
"Мы стремимся завершить еще одну, если это возможно, между Россией и Украиной. Мы еще не достигли этого, но я думаю, что мы достигли значительного прогресса", – отметил Трамп.
СПРАВКА14 октября 2025 года Государственный департамент США разместил на своей странице в сети Х перечень войн, которые якобы завершила его администрация. В списке указаны следующие войны:
Камбоджа и Таиланд;
Косово и Сербия;
Демократическая Республика Конго и Руанда;
Индия и Пакистан;
Израиль и Иран;
Египет и Эфиопия;
Азербайджан и Армения;
Израиль и ХАМАС.
При этом армяно-азербайджанский конфликт не был в горячей фазе. У противостояние Индии и Пакистана при посредничестве Трампа удалось лишь достичь прекращения огня, а не окончательного мирного соглашения.
- 29 июля Трамп заявил, что урегулирование войны в Украине займет много времени. Также он рассказывал о телефонных переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, для которого Украина – "как зеница ока".
- 9 сентября президент США отметил, что думал, что думал, что войну в Украине будет легче всего закончить. Однако выяснилось, что это не так.
