Україна ввела санкції проти посланця Путіна Дмитрієва та колишнього глави Конституційного суду

Кирило Дмитрієв (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський увів у дію нові санкції Ради національної безпеки та оборони щодо російських чиновників, зокрема спецпосланця диктатора РФ Кирила Дмитрієва та ексглави Конституційного суду України Олександра Тупицького, а також російських видавництв. Відповідне повідомлення та укази з'явилися на сайті глави держави.

"У сьогоднішніх санкційних рішеннях України – особи, які працюють в урядових структурах Путіна та причетні до грабунку на тимчасово окупованих територіях України, один із його "гаманців", функціонер російської військової розвідки та один із колаборантів", – пояснив він.

Також, додав президент, Україна починає роботу стосовно російських видавництв, які працюють на виправдання агресії та поширення пропаганди РФ у світі: "Все в Росії, що орієнтоване на війну, має бути заблоковано".

На сайті глави держави з'явилися два укази. У першому вісім фізичних осіб:

→ Кирило Дмитрієв (спецпосланець диктатора Володимира Путіна, який раніше вів переговори зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом);

→ Олександр Тупицький (глава Конституційного суду у 2019-2022 роках, має підозру у незаконному перетині кордону й переправленні інших громадян, виступав з пропагандистськими тезами);

→ Олександр Зорін (глава одного з управлінь воєнної розвідки Генерального штабу РФ, брав участь у Стамбульських переговорах у 2025 році);

→ Олександр Бугайов (перший заступник міністра просвітництва РФ);

→ Олексій Комков (глава П'ятої служби Федеральної служби безпеки РФ, яка, зокрема, працює проти України);

→ Оксана Лут (міністерка сільського господарства РФ);

→ Андрій Малишев (заступник міністра культури РФ);

→ Андрій Омельчук (заступник міністра освіти РФ).

У другому санкційному списку перелік з п'ятьох російських видавництв, зокрема, "Книжный мир" та "Вече".

Зеленський нагадав, що Москва намагається затягнути війну, розширює свої намагання виправдати агресію та "нормалізувати" окупацію українських територій.

Окрім цього, зауважив президент, нещодавно з’явилося "демонстративне політичне рішення" РФ про запровадження так званих санкцій проти українських посадовців, зокрема проти прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

"Така поведінка Росії заслуговує на значно більший тиск світу та розширення меж цього тиску – як проти всіх джерел і схем фінансування російської воєнної машини, так і проти кожної особи, яка поширює пропаганду та ускладнює ухвалення рішень, спрямованих на досягнення справжнього миру. Ми дамо наші пропозиції нових санкцій відповідним партнерам", – наголосив глава держави.