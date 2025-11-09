Украина ввела санкции против посланника Путина и бывшего главы Конституционного суда

Кирилл Дмитриев (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении российских чиновников, в частности спецпосланника диктатора РФ Кирилла Дмитриева и экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, а также российских издательств. Соответствующее сообщение и указы появились на сайте главы государства.

"В сегодняшних санкционных решениях Украины – лица, которые работают в правительственных структурах Путина и причастны к грабежу на временно оккупированных территориях Украины, один из его "кошельков", функционер российской военной разведки и один из коллаборационистов", – пояснил он.

Также, добавил президент, Украина начинает работу в отношении российских издательств, которые работают на оправдание агрессии и распространение пропаганды РФ в мире: "Все в России, что ориентировано на войну, должно быть заблокировано".

На сайте главы государства появились два указа. В первом восемь физических лиц:

→ Кирилл Дмитриев (спецпосланник диктатор Владимира Путина, который ранее вел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом);

→ Александр Тупицкий (глава Конституционного суда в 2019-2022 годах, имеет подозрение в незаконном пересечении границы и переправке других граждан, выступал с пропагандистскими тезисами);

→ Александр Зорин (глава одного из управлений военной разведки Генерального штаба РФ, участвовал в Стамбульских переговорах в 2025 году);

→ Александр Бугаев (первый заместитель министра просвещения РФ);

→ Алексей Комков (глава Пятой службы Федеральной службы безопасности РФ, которая, в частности, работает против Украины);

→ Оксана Лут (министр сельского хозяйства РФ);

→ Андрей Малышев (заместитель министра культуры РФ);

→ Андрей Омельчук (заместитель министра образования РФ).

Во втором санкционном списке перечень из пяти российских издательств, в частности "Книжный мир" и "Вече".

Зеленский напомнил, что Москва пытается затянуть войну, расширяет свои попытки оправдать агрессию и "нормализовать" оккупацию украинских территорий.

Кроме того, отметил президент, недавно появилось "демонстративное политическое решение" РФ о введении так называемых санкций против украинских чиновников, в том числе против премьер-министра Юлии Свириденко.

"Такое поведение России заслуживает значительно большего давления мира и расширения границ этого давления – как против всех источников и схем финансирования российской военной машины, так и против каждого человека, который распространяет пропаганду и затрудняет принятие решений, направленных на достижение настоящего мира. Мы дадим наши предложения новых санкций соответствующим партнерам", – подчеркнул глава государства.